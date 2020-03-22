В Раде - уже три альтернативных законопроекта о запрете возврата банков экс-владельцам

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Депутаты Александр Дубинский, Игорь Палица и Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, альтернативные правительственному законопроекту №3260, который запрещает возвращать выведенные с рынка банки бывшим владельцам.
Информация о регистрации соответствующих законопроектов 25 марта представлена на портале Верховной Рады.
Игорь Палица зарегистрировал свой вариант под №3260-1, Александр Дубинский – под №3260-2, а Ольга Василевская-Смаглюк – под №3260-3.
Текста и пояснительных записок к этим законопроектам на сайте пока нет.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 24 марта зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который запрещает возвращать выведенные с рынка банки бывшим владельцам.
Документом предусматривается, что владельцы и бывшие владельцы банков, которые были выведены с рынка, могут претендовать на возмещение убытков в денежной форме, если их интересы во время вывода были нарушены.
В то же время денежная компенсация является единственным возможным способом защиты интересов таких собственников, а возможное признание судом незаконным решения о выводе банка с рынка не предусматривает отмену такого решения.
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