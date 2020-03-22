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Rocket Lab отменила запуски из-за коронавируса

Rocket Lab отменила запуски из-за коронавируса

Миссия, которую калифорнийская компания назвала “Не останавливай меня сейчас”, должна была стартовать в следующий понедельник (30 марта) со стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии.

“Однако подготовка к запуску была приостановлена ​​после того, как правительство Новой Зеландии 23 марта объявило о введении карантина по COVID-19 уровня 4, который требует закрытия большинства предприятий и инструктирования людей оставаться дома”, – сообщили представители Rocket Lab. “Мы благодарим правительство за этот решительный, но необходимый шаг по ограничению распространения COVID-19”, – добавили представители компании. “Мы работаем с правительством, должностными лицами здравоохранения и нашими клиентами, чтобы определить, когда операции запуска могут быть возобновлены.

Ракета-носитель и наземные системы будут оставаться в состоянии готовности к запуску, насколько это позволяет развивающаяся ситуация”.

Эта 17-метровая ракета-носитель может доставлять около 227 кг на орбиту в каждой миссии стоимостью примерно 5 миллионов долларов. Rocket Lab стремится значительно расширить доступ к космосу, очень часто летая на двухступенчатой ракете раз в неделю, а иногда и чаще. “Не останавливай меня сейчас” должна была доставить несколько небольших полезных грузов на околоземную орбиту, включая три небольших спутника для Национального разведывательного управления США (NRO).

По материалам bigmir.net
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