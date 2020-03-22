МОН изменит сроки вступительной кампании

Министерство образования и науки в связи с продлением карантина изменит сроки вступительной кампании и дату проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Общенациональный карантин, который должен был длиться до 3 апреля включительно, продлен на 21 день – до 24 апреля включительно. Соответствующее решение правительство приняло 25 марта 2020 года.

Таким образом, все учебные заведения независимо от формы собственности и сферы управления должны продолжить карантинные меры на соответствующий срок.

“Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно состоится. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании”, – отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Также предусматриваются изменения в проведении пробного внешнего независимого оценивания.