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В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц (инфографика)

В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц (инфографика)

В условиях жесткого карантина, 57% украинцев финансово смогут выдержать не более четырех недель, у 6,9% есть сбережения на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Об этом сообщает опрос исследовательской компании Градус.

По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов – половина респондентов выдержат не более двух недель.

В Киеве и Западном регионе – наибольшая доля людей, которые выдержат больше месяца.

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц.

Более чем на полгода имеют сбережения 4,3% украинцев. На полгода – 2%.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. Карантин продлен еще на 30 дней – до 24 апреля. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.
  • За первые 12 дней карантина (12-23 марта) количество соискателей выросло почти на 60% по сравнению с показателем в феврале. Причем изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профсфер, возрастном и гендерном соотношении и т.д.
  • Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что правительство разрабатывает программу действий, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса. Приоритеты – поддержка тех, кто потеряет работу.
По материалам Finance.UA
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