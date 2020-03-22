В условиях жесткого карантина, у половины украинцев закончатся деньги через месяц (инфографика)

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В условиях жесткого карантина, 57% украинцев финансово смогут выдержать не более четырех недель, у 6,9% есть сбережения на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.
Об этом сообщает опрос исследовательской компании Градус.
По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов – половина респондентов выдержат не более двух недель.
В Киеве и Западном регионе – наибольшая доля людей, которые выдержат больше месяца.
В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц.
Более чем на полгода имеют сбережения 4,3% украинцев. На полгода – 2%.
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