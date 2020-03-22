Представитель Украины в МВФ дал перечень последствий дефолта

Возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям. Об этом написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Как отметил Рашкован, в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта. Однако, по его словам, примеры Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран свидетельствуют, что за дефолтом следуют экономические и социальные потрясения.

В частности, он привел перечень слов, которые ассоциируются с дефолтом по опыту других стран:

- Девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародерство, международная изоляция.