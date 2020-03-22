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Кабмин хочет максимально сохранить рабочие места

Кабмин хочет максимально сохранить рабочие места

Правительство имеет целью максимально сохранить рабочие места и наработать пакет предохранителей для возможных рисков во время карантина, связанного с коронавирусом.

Об этом шла речь во время встречи министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с главой Федерации работодателей Украины Дмитрием Олейником, сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Учитывая условия, в которых сейчас находится Украина, в частности, из-за введения карантина и принятия других мер по предотвращению распространения Covid-19, ключевым является вопрос занятости населения. В основе всех действий, которые предпринимает Кабмин и Минэкономики, лежит цель максимально сохранить рабочие места и наработать пакет предохранителей от возможных рисков”, – отметил Петрашко.

Он добавил, что постоянная коммуникация власти, бизнеса, профильных ассоциаций является важным условием для поиска оптимального сценария дальнейших шагов.

В свою очередь Олийнык подчеркнул, что бизнес готов предоставлять предложения по сохранению рабочих мест и экономическому развитию с учетом эффективных примеров таких моделей в других странах и украинских реалий.

В частности, стороны договорились в ближайшие дни сформировать общее видение в сфере фискальной политики, публичных закупок, компенсирующих мероприятий для бизнеса и наемных работников.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) объединяет почти 100 отраслевых и территориальных организаций работодателей, представляющих наиболее важные сектора экономики Украины. ФРУ защищает интересы около 8500 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 5 млн человек.

Справка Finance.ua:

  • За первые 12 дней карантина в Украине количество соискателей работы выросло почти на 60%.
  • Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что правительство разрабатывает программу действий, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса. Приоритеты – поддержка тех, кто потеряет работу.
По материалам УКРИНФОРМ
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