Хакеры атакуют ВОЗ, пока безуспешно - Reuters

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Элитные хакеры увеличили количество атак на Всемирную организацию здравоохранения. Пока что их попытки не увенчались успехом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по информационной безопасности ВОЗ Флавио Аггио.
“Впервые об атаках на ВОЗ стало известно в середине марта. Первой такой попыткой был сайт, который повторял внутреннюю почтовую систему организации. Сотрудники ВОЗ, которые открыли его, могли передать свои логины и пароли злоумышленникам.
В качестве исполнителей хакерских атак подозревается группа DarkHotel, которая действует с 2007 года, однако доказательств их связи пока нет.
“Количество атак выросло вдвое – до около 2 тысяч в день. Я такого еще никогда не видел”, – сказал Аггио.
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