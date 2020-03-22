В Минюсте разъяснили, как будут выдавать больничные во время карантина

В период карантина действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в FACEBOOK.

Как будут выдавать больничные во время карантина:

если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине;

пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни ( COVID -19), выплачивается Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления;

в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Справка Finance.ua:

Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажа.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫