😷 В Нью-Йорке начнут клинические испытания лекарства от коронавируса

Сегодня, 24 марта, в Нью-Йорке начнутся клинические испытания лекарств от коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на прес-конференции, трансляцию которой вел Белый дом.

Как сообщается, на прес-конференции в белом доме Трамп заявил журналистам о новых клинических испытаниях лекарств от коронавируса, которые начнутся в Нью-Йорке. По его словам, ранее это средство хорошо зарекомендовало себя в борьбе с малярией.

Как отмечается, в США зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 585 человек. Всего в мире заразилось более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.