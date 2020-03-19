😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом

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Исследователи из одного из ведущих университетов Китая разработали робота, который, по их словам, может помочь спасти жизни людей на переднем крае во время вспышки коронавируса.
Аппарат состоит из роботизированной руки на колесах, которая может выполнять УЗИ, делать мазки изо рта и слушать звуки, издаваемые органами пациента, с помощью стетоскопа. Такие задачи обычно выполняются врачами лично. Но с этим роботом, который оснащен камерами, медицинский персонал не обязательно должен находиться в одной комнате с пациентом и даже может находиться в другом городе.
“Врачи очень смелые”, – сказал профессор университета Цинхуа Чжэн Ганти, главный конструктор робота. “Но этот вирус слишком заразный … Мы можем использовать роботов для выполнения самых опасных задач”.Идея пришла к Чжэнгу в преддверии лунного Нового года, когда в Ухане только ввели карантин, а число случаев и смертей быстро росло с каждым днем. Как инженер, Чжэн хотел сделать что-то, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.
В первый день лунного Нового года он услышал от своего друга Донга Цзяхуна, исполнительного президента Пекинской больницы Цинхуа Чангунг, что самая большая проблема заключалась в заражении передовых работников. Собрав команду Чжэн принялся за конвертирование двух механизированных манипуляторов по той же технологии, что и на космических станциях и лунных исследователях. По словам Чжэна, роботы были почти полностью автоматизированы и могли даже дезинфицировать себя после выполнения действий, связанных с контактом.
“Но отзывы врачей заключались в том, что было бы лучше, если бы было меньше автоматизации, поскольку личное присутствие успокоит и успокоит пациента”, – сказал он.
У команды теперь есть два робота, которые были опробованы врачами в больницах в Пекине. Один из них все еще находится в лаборатории команды в университете, а другой – в госпитале Уханя. По словам Чжэна, если все пойдет по плану, робот может быть применен к пациентам с коронавирусом в Ухане. Чжэн хотел бы построить больше таких роботов, но финансирование университета истекло. Роботы стоят 500 000 юаней ($ 72 000) за штуку. Он не планирует коммерциализацию своего робота, но надеется, что компания возьмет финансирование на себя.
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