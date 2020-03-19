НБУ отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина

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Национальный банк временно отменил тарифы за платежи в Системе электронных платежей на период карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса (COVID-19).
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
“Наш приоритет в условиях карантина – дистанционность. Мы стремимся, чтобы безналичные платежи были дешевле, чем наличные, и предпринимаем необходимые шаги в этом направлении. Мы рекомендуем банкам действовать соответственно и снижать стоимость онлайн расчетов для своих клиентов. Это наша общая социальная ответственность и забота об украинцах”, – отметил заместитель главы Национального банка Сергей Холод.
Что это означает:
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Напомним, НБУ перенес срок введения работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) в режиме 23/7 в связи с установлением на территории Украины карантина.
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