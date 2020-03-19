НБУ отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина

Национальный банк временно отменил тарифы за платежи в Системе электронных платежей на период карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

“Наш приоритет в условиях карантина – дистанционность. Мы стремимся, чтобы безналичные платежи были дешевле, чем наличные, и предпринимаем необходимые шаги в этом направлении. Мы рекомендуем банкам действовать соответственно и снижать стоимость онлайн расчетов для своих клиентов. Это наша общая социальная ответственность и забота об украинцах”, – отметил заместитель главы Национального банка Сергей Холод.

Что это означает:

с 24 марта 2020 года отменяется действующая плата для банков по обработке электронных расчетных документов и сообщений в СЭП ;

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после прекращения карантина Национальный банк возобновит тарифы за услуги, предоставляемые в СЭП .

Напомним, НБУ перенес срок введения работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) в режиме 23/7 в связи с установлением на территории Украины карантина.

Справка Finance.ua:

СЭП – государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Национальный банк Украины является платежной организацией и расчетным банком системы. Это единственная системно важная платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 01 января 2020 года являются 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

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