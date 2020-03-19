В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евро

Правительство ФРГ рассматривает возможность прямых финансовых вливаний для мелких предприятий, самозанятых предпринимателей – всех граждан, работающих не по найму.

Как сообщает Tagesschau, на эти цели из федерального бюджета предполагается выделить 50 миллиардов евро. В течение трех месяцев все мелкие предприниматели получат от 9 до 15 тысяч евро. Для этого им нужно будет доказать, что их бизнес потерял ликвидность вследствие коронакризиса.

В настоящее время на федеральном уровне формируется специальный Фонд стабилизации экономики, который будет включать государственные гарантии на обязательства до 400 миллиардов евро. Кроме того, разрабатывается программа неограниченного кредитования через государственный банк развития KfW.

Некоторые крупные компании, такие как Lufthansa, в случае необходимости государство намеревается спасать путем национализации. Правительство планирует дать им гарантии на миллиарды и принять долговые инструменты. По завершении кризиса они будут снова приватизированы.

Многим предприятиям в Германии будет разрешено отсрочить уплату налогов.

По мнению министра финансов Олафа Шольца, только в 2020 году срочная помощь бизнесу обойдется ФРГ в 122,8 млрд евро. Ввиду таких беспрецедентных расходов Минфину придется взять на себя дополнительные долговые обязательства, на 100 млрд превышающие конституционный потолок долга.

Все вышеизложенные и прочие меры из Антикризисного пакета пока находятся на стадии рассмотрения. Их утверждение возможно в пятницу на заседании Федерального совета – в случае поддержки 355 из 709 депутатов.

Многие экономисты и федеральное правительство ожидают, что Германия впадет в глубокую рецессию. Торгово-промышленная палата Германии предупреждает о «волне банкротств невообразимых масштабов».