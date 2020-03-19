0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

Государство направило 155 млн грн чернобыльцам

Государство направило 155 млн грн чернобыльцам

Государство направило 155 млн грн на возмещение расходов на питание чернобыльцам первой и второй категории в период карантина. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы… 19 марта мы направили 155 млн грн государственных средств по этой государственной программе в регионы для компенсации за продукты питания чернобыльцам 1 и 2 категории”, – сказала Лазебная.

По ее словам, сейчас эта работа будет проводиться в регионах, чтобы эти люди получили компенсации.

Напомним, по информации Минсоцполитики, в 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.