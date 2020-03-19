Государство направило 155 млн грн чернобыльцам

Государство направило 155 млн грн на возмещение расходов на питание чернобыльцам первой и второй категории в период карантина. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

“Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы… 19 марта мы направили 155 млн грн государственных средств по этой государственной программе в регионы для компенсации за продукты питания чернобыльцам 1 и 2 категории”, – сказала Лазебная.

По ее словам, сейчас эта работа будет проводиться в регионах, чтобы эти люди получили компенсации.

Напомним, по информации Минсоцполитики, в 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.