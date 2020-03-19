В Украине подтвердили 47 случаев инфицирования коронавирусом

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В Украине лабораторно подтвердили 47 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
“По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы”, — говорится в сообщении.
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При этом указано, что за прошлые сутки было зафиксировано 6 новых случаев и все они — в Киеве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 4 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
- Львовская область — 1 случай;
- Тернопольская область — 1 случай;
- город Киев — 9 случаев.
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