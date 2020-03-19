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В Украине подтвердили 47 случаев инфицирования коронавирусом

В Украине подтвердили 47 случаев инфицирования коронавирусом

В Украине лабораторно подтвердили 47 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

“По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы”, — говорится в сообщении.

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При этом указано, что за прошлые сутки было зафиксировано 6 новых случаев и все они — в Киеве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление);

- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

- Киевская область — 4 случая;

- Донецкая область — 1 случай;

- Днепропетровская область — 2 случая;

- Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);

- Львовская область — 1 случай;

- Тернопольская область — 1 случай;

- город Киев — 9 случаев.

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По материалам Дело
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