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Итальянская экономика в 2020-м может сократиться на 3% из-за коронавирусных ограничений

Итальянская экономика в 2020-м может сократиться на 3% из-за коронавирусных ограничений

Министерство финансов Италии прогнозирует сокращение ВВП страны в 2020 году где-то на 3%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника в ведомстве. Причиной падения называют ограничения, введенные в стране из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщили информагентству источники, прогноз основывается на предположении, что карантин в Италии начнут постепенно ослаблять с конца апреля. Поэтому окончательные данные еще могут пересмотреть.

Один из собеседников агентства также уточнил, что есть по крайней мере два сценария падения ВВП Италии в 2020 году: в лучшем случае оно составит около 2%, а в худшем – 3,7%. Эти данные учитывают правительственную финансовую помощь в размере 25 миллиардов евро, утвержденную несколько дней назад.

Справка Finance.ua:

  • Италия – вторая по величине страна по количеству вспышек коронавируса после Китая.
  • Итальянское правительство заявило о прекращении выплат по ипотеке из-за вспышки коронавируса.
По материалам hromadske.tv
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