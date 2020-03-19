PayPal задействует блокчейн для противодействия финансовым преступлениям

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Платежный гигант PayPal ищет эксперта по блокчейну для поиска вариантов использования технологии в области противодействия финансовым преступлениям.
Об этом пишет CoinDesk.
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Новый сотрудник PayPal в нью-йоркском офисе будет отвечать за оценку случаев использования технологии в управлении рисками финансовых преступлений.
Также он проведет встречи по проверке внешних партнеров, чья деятельность может быть потенциально связанной с возможностями DLT-технологий. Успешный кандидат должен быть специалистом с опытом работы не менее 10 лет.
Компания и раньше проявляла интерес к инициативам на основе блокчейна. В апреле прошлого года PayPal инвестировала в стартап Cambridge Blockchain, использующий распределенный реестр для управления конфиденциальными данными.
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