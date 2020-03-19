Xiaomi заявила о возобновлении темпов производства смартфонов

Вспышка эпидемии коронавируса в значительной степени повлияла на работу китайских производителей электроники, но по завершении вынужденного карантина они уже начали возвращаться к привычному ритму работы. В ходе недавней онлайн-конференции один из основателей и топ-менеджер Xiaomi Ван Сянь рассказал о том, как компания преодолевает кризис, вызванный COVID-19.

По словам топ-менеджера, все 2000 работников Xiaomi в провинции Ухань, ставшей главным очагом эпидемии в КНР, не участвовали в производстве с 20 января. Теперь же все они постепенно вернулись к работе, а каждый сотрудник офиса получил «профилактический набор»: защитные маски, спрей для дезинфекции поверхностей на основе спирта и противомикробное средство для рук.

Ван Сянь отметил, что компания восстановила объёмы выпуска электроники более чем на 80%.

На прошлой неделе с аналогичным заявлением выступил директор по производству индийского подразделения Xiaomi Мурали Кришнан. Он сообщил, что пандемия коронавируса не повлияет на бизнес компании в стране. Примечательно, что в Индии уже поступили в продажу смартфоны серии Redmi Note 9, которые пока не представлены в китайской рознице.