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😷 НБУ ввел систему антикризисных мер на период карантина

&#128567; НБУ ввел систему антикризисных мер на период карантина

Национальный банк Украины ввел антикризисные меры на период карантина из-за коронавируса.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

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Первое, это кредиты. “Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина”, – сказал он.

Второе, это депозиты. “Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых истек. То есть, если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно”, – сообщил Смолий, добавив, что никаких ограничений по снятию нет.

По его словам, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов.

Третье, работа банковской системы. “Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности”, – сказал он.

Четвертое, валюта. “Это, пожалуй, наиболее актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, ежедневно выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро”, – отметил он.

Пятое, платежи. “Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи”, – заявил Смолий.

По материалам РБК-Украина
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