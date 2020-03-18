В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1000 гривен

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Об этом она сообщила в эфире телепрограммы “Право на власть” на телеканале “1+1”.

“Пенсии и соцпомощь будут начисляться вовремя”, – сказала министр.

Кто получит единовременное пособие:

пенсионеры с пенсиями до 5 тыс. гривен;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью с детства;

те, кто получает социальные пенсии.

По словам Лазебной, главная задача Минсоцполитики – сделать материально обеспеченными людей, которых призывают “изолироваться, сидеть дома”.

“У нас есть социальные работники. Их по стране 40 тыс. Они мобилизованы, обучены. Они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы. Они готовы помогать платить жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы эту систему контролируем”, – заключила она.

Справка Finance.ua:

С 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн.

С 1 мая 2020 г. будет проведена индексация пенсий.

Пенсии и субсидии в условиях карантина: Около двух третей получателей социальных выплат и пособий получают их через переводы и банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в сроках получения соответствующих выплат не будет.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии. Согласно сообщению, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

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