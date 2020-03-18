В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1000 гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.
Об этом она сообщила в эфире телепрограммы “Право на власть” на телеканале “1+1”.
“Пенсии и соцпомощь будут начисляться вовремя”, – сказала министр.
Кто получит единовременное пособие:
По словам Лазебной, главная задача Минсоцполитики – сделать материально обеспеченными людей, которых призывают “изолироваться, сидеть дома”.
“У нас есть социальные работники. Их по стране 40 тыс. Они мобилизованы, обучены. Они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы. Они готовы помогать платить жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы эту систему контролируем”, – заключила она.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 11676 17
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 3048 14
В monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USDВчера, 11:47 - 10908 10
Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – BloombergВчера, 19:46 - 2888 6
Резервы Украины на фоне валютного ажиотажа сократились до $24 миллиардовВчера, 20:13 - 824 5
Украинцам советуют хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасомВчера, 17:02 - 11676 17
Sharp подала в Японии в суд на Tesla и требует запретить ввоз электромобилейВчера, 23:52 - 3674
Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли – эксперт8 ч. назад - 3227
В Украине впервые суд оштрафовал женщину за нарушение правил карантинаВчера, 18:29 - 3048 14
Стоимость нефти может упасть до $5 за баррель – BloombergВчера, 19:46 - 2888 6
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минутПозавчера, 16:10 - 979
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 2862
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2676
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4239 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3243