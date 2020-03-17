Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - Геращенко

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Украинские предприниматели в начале распространения в Китае нового коронавируса Covid-19 вывозили из Украины медицинские маски. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
“Когда началась эпидемия в Азии, в Китае, китайцы стали массово скупать маски по всему миру”, – сказал Геращенко.
По его словам, от СНБО бывшему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку были направлены два письма, 31 января и 3 февраля, с требованием принять постановление Кабмина о запрете вывоза масок из Украины.
“Такое решение принято не было, оно было принято только в конце февраля. И поэтому, те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывозили из Украины. Это факт. Из государственного резерва маски не продавались, там их было около 10 млн”, – подчеркнул Геращенко.
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