Минсоцполитики планирует увеличение коммунальных субсидий

В Министерстве социальной политики планируют за счет повышения социальных льгот покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина.

Об этом в эфире программы “Право на власть” рассказала глава министерства Марина Лазебная.

“Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники”, – заявила Лазебная.

По ее словам, решение готовится Министерством экономики, Минфином и Министерством юстиции.

“Сроки – один день. У нас нет других сроков. Мы написали, сегодня я лично отдала в руки двум министрам. Если завтра мы обсудим этот вопрос, то мы готовы. Потому что и расчеты, мы всё сделали. Мы прекрасно понимаем, что люди остаются дома и им будет еще сложнее оплачивать (коммунальные платежи. – Ред.), если субсидии не покроют их расходы. Как только это решение будет принято на заседании правительства, я с ним сразу выйду и расскажу об этом людям”, – заявила министр.

Справка Finance.ua:

Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут потому, что люди будут находиться на карантине. Кабмин должен рассчитать процент возмещения, сумму, которая необходима, согласно потребности категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения.

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взимать ипотечные задолженности.

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