Минсоцполитики планирует увеличение коммунальных субсидий

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В Министерстве социальной политики планируют за счет повышения социальных льгот покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина.
Об этом в эфире программы “Право на власть” рассказала глава министерства Марина Лазебная.
“Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить социальные нормативы, по которым платят наши субсидианты и льготники”, – заявила Лазебная.
По ее словам, решение готовится Министерством экономики, Минфином и Министерством юстиции.
“Сроки – один день. У нас нет других сроков. Мы написали, сегодня я лично отдала в руки двум министрам. Если завтра мы обсудим этот вопрос, то мы готовы. Потому что и расчеты, мы всё сделали. Мы прекрасно понимаем, что люди остаются дома и им будет еще сложнее оплачивать (коммунальные платежи. – Ред.), если субсидии не покроют их расходы. Как только это решение будет принято на заседании правительства, я с ним сразу выйду и расскажу об этом людям”, – заявила министр.
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