OnePlus инвестирует $30 млн в исследования в сфере 5G

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Стало известно о том, что китайская компания OnePlus, являющаяся дочерним предприятием BBK Electronics, выделила $30 млн на «расширение и модернизацию» исследований и разработку в сфере 5G. Информация об этом поступила через несколько дней после того, как производитель объявил о намерении сконцентрироваться на производстве смартфонов с поддержкой 5G.
«5G является главным приоритетом в нашей стратегии развития новых продуктов», — сказал один из основателей и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau).
За последние шесть лет OnePlus завоевала репутацию производителя мощных, но доступных смартфонов на базе программной платформы Android. Как и другие компании, OnePlus постепенно расширяет список предлагаемых устройств, поддерживающих 5G. Ожидается, что новые смартфоны OnePlus, запуск которых должен состояться в апреле, также получат поддержку 5G.
Несмотря на то, что коммерческая эксплуатация 5G-сетей началась только в прошлом году, многие страны стремятся сформировать необходимую для сетей связи пятого поколения инфраструктуру как можно быстрее. Ожидается, что в этом году значительно возрастёт спрос на устройства с поддержкой 5G. Способствовать этому будет не только дальнейшее распространение 5G-сетей, но и появление более доступных 5G-смартфонов.
Согласно имеющимся данным, научно-исследовательские лаборатории OnePlus сосредоточатся на разработке широкого спектра технологий и устройств, связанных с 5G. Речь идёт о радиочастотных схемах, антеннах, мультимедийном оборудовании и др.
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