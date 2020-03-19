Windows 10 получит улучшенный Проводник

Еще в ноябре 2019 года Microsoft начала выпускать обновление для Windows 10 с существенными улучшениями в Проводнике. В последнем крупном обновлении для Windows 10 поиск в проводнике был обновлен специальным пользовательским интерфейсом предварительного просмотра файлов.

Если вы используете обновление за ноябрь 2019 года, вы, возможно, заметили, что панель поиска в Проводнике файлов отображает подсказки по файлам, хранящимся в OneDrive.

Для локальных файлов Microsoft также показывает предварительный просмотр, и вы можете открывать файлы из этих предложений, не посещая главную страницу поиска.

К сожалению, обновление сломало панель поиска, отключив нажатие правой кнопкой мыши, удалив опцию удаления недавних поисков, и ряд пользователей сказал, что поиск в окне Проводника приводит к сбою. В конце января Microsoft выпустила Windows 10 KB4532695, чтобы исправить сломанную панель поиска Проводника, и обновление также восстановило функцию щелчка правой кнопкой мыши, но панель поиска все еще имеет некоторые ошибки.

К счастью, похоже, что обновление Windows 10 20H1 наконец сгладит оставшиеся глюки. Windows 10 версии 2004 содержит ряд исправлений, а также некоторые улучшения производительности для панели поиска Проводника. В более новой сборке Windows 10 20H1 Microsoft также восстановила возможность удалять предыдущие результаты поиска в панели поиска. Чтобы удалить результат поиска, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на текст и выбрать опцию удаления.