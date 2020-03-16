0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

😷 BMW остановил работу своих автомобильных заводов в Европе

&#128567; BMW остановил работу своих автомобильных заводов в Европе

Немецкая компания BMW с 18 марта прекратила производство автомобилей на своих европейских заводах.

Об этом сообщил председатель правления BMW Оливер Ципсе.

“Мы закрываем наши европейские автозаводы и завод в Россли (пригород Претории. – Ред.) в Южной Африке. Планируем, что перерыв в производстве продлится до 19 апреля», – сказал он.

В компании считают, что из-за пандемии коронавируса спрос на их автомобили значительно упадет.

«Наше производство соответствует прогнозируемым продажам. Мы гибко корректируем наши объемы производства в соответствии со спросом», — добавил Ципсе.

Руководитель производственного совета BMW Манфред Шох, со своей стороны, подчеркнул, что компания должна обеспечить здоровье работников и их доход. По его словам, сотрудники BMW с коллективным соглашением будут получать по меньшей мере 93% своей чистой заработной платы даже за сокращенный рабочий день.

Шох уверен, что благодаря сокращенному рабочему дню, гибкому учету рабочего времени и домашнему офису компания сможет безопасно провести трудовой коллектив через коронавирусный кризис».

Отметим, что основные мощности BMW расположены в Германии, но также заводы компании в частности есть в Индии, Таиланде, Египте, Малайзии, Вьетнаме, США.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.