😷 BMW остановил работу своих автомобильных заводов в Европе

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Немецкая компания BMW с 18 марта прекратила производство автомобилей на своих европейских заводах.
Об этом сообщил председатель правления BMW Оливер Ципсе.
“Мы закрываем наши европейские автозаводы и завод в Россли (пригород Претории. – Ред.) в Южной Африке. Планируем, что перерыв в производстве продлится до 19 апреля», – сказал он.
В компании считают, что из-за пандемии коронавируса спрос на их автомобили значительно упадет.
«Наше производство соответствует прогнозируемым продажам. Мы гибко корректируем наши объемы производства в соответствии со спросом», — добавил Ципсе.
Руководитель производственного совета BMW Манфред Шох, со своей стороны, подчеркнул, что компания должна обеспечить здоровье работников и их доход. По его словам, сотрудники BMW с коллективным соглашением будут получать по меньшей мере 93% своей чистой заработной платы даже за сокращенный рабочий день.
Шох уверен, что благодаря сокращенному рабочему дню, гибкому учету рабочего времени и домашнему офису компания сможет безопасно провести трудовой коллектив через коронавирусный кризис».
Отметим, что основные мощности BMW расположены в Германии, но также заводы компании в частности есть в Индии, Таиланде, Египте, Малайзии, Вьетнаме, США.
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