НБУ ввел рефинансирование банков до 5 лет

Национальный банк вводит долгосрочное рефинансирование для поддержки кредитования и ликвидности банков во время пандемии коронавируса.

“Данный шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста”, – сообщает регулятор.

Также отмечается, что долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет вводится в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

В частности, процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей. Она будет определяться как учетная ставка НБУ, которая может изменяться в соответствии с решениями правления, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием. При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.

“Во-первых, механизм долгосрочного рефинансирования окажет поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект других мер, предпринятых Нацбанком на протяжении последних месяцев, – снижения учетной ставки и введения стимулирующих нормативов резервирования”, – считают в НБУ.

Во-вторых, новый инструмент будет выступать дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе, что особенно важно для бесперебойного проведения клиентских операций в условиях ухудшения настроений участников финансового рынка из-за распространения коронавируса.

С целью снижения рисков Нацбанка при предоставлении кредитов рефинансирования также усовершенствованы нормы по залоговому инструментарию. В частности, предусмотрена возможность прямого перечисления средств банка от погашения депозитного сертификата НБУ и дохода по ним на частичное досрочное погашение задолженности, если сертификат находится в залоговом пуле. Также определено, что иностранная валюта в таком пуле должна быть размещена банком на счета НБУ как денежное покрытие без уплаты процентов по ним.

“Таким образом создаются более благоприятные условия для развития долгосрочного кредитования предпринимателей и населения, в частности ипотечного, кредитов на развитие бизнеса и так далее”, – считают в Нацбанке.

В то же время банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

По данным Нацбанка, на сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная – $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике.

Периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков, объемы, сроки и другие параметры долгосрочного рефинансирования будут определяться отдельными решениями правления НБУ после рассмотрения этих вопросов Комитетом по монетарной политике.

Указанные изменения вступают в силу 19 марта 2020 года.