НБУ ввел рефинансирование банков до 5 лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк вводит долгосрочное рефинансирование для поддержки кредитования и ликвидности банков во время пандемии коронавируса.
“Данный шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста”, – сообщает регулятор.
Также отмечается, что долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет вводится в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.
В частности, процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей. Она будет определяться как учетная ставка НБУ, которая может изменяться в соответствии с решениями правления, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием. При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.
“Во-первых, механизм долгосрочного рефинансирования окажет поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект других мер, предпринятых Нацбанком на протяжении последних месяцев, – снижения учетной ставки и введения стимулирующих нормативов резервирования”, – считают в НБУ.
Во-вторых, новый инструмент будет выступать дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе, что особенно важно для бесперебойного проведения клиентских операций в условиях ухудшения настроений участников финансового рынка из-за распространения коронавируса.
С целью снижения рисков Нацбанка при предоставлении кредитов рефинансирования также усовершенствованы нормы по залоговому инструментарию. В частности, предусмотрена возможность прямого перечисления средств банка от погашения депозитного сертификата НБУ и дохода по ним на частичное досрочное погашение задолженности, если сертификат находится в залоговом пуле. Также определено, что иностранная валюта в таком пуле должна быть размещена банком на счета НБУ как денежное покрытие без уплаты процентов по ним.
“Таким образом создаются более благоприятные условия для развития долгосрочного кредитования предпринимателей и населения, в частности ипотечного, кредитов на развитие бизнеса и так далее”, – считают в Нацбанке.
В то же время банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.
По данным Нацбанка, на сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная – $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике.
Периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков, объемы, сроки и другие параметры долгосрочного рефинансирования будут определяться отдельными решениями правления НБУ после рассмотрения этих вопросов Комитетом по монетарной политике.
Указанные изменения вступают в силу 19 марта 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
😷 Сегодня в 12:00 в Украине прекращаются ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки10 ч. назад - 1420 8
😷Дорога в маске: в Киеве в маршрутки, трамваи и троллейбусы будут пускать только так12 ч. назад - 1042 5
😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайн9 ч. назад - 3894 4
Экономика Украины готова к предстоящему кризису - НБУ12 ч. назад - 1898 4
Украинцы из-за коронавируса сэкономят $1,5 млрд на выездном туризме12 ч. назад - 654 3
Межбанк: часть банков переходит на обмен онлайн, к чему это приведет9 ч. назад - 4349
😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайн9 ч. назад - 3894 4
Xiaomi выпустила дезинфектор от коронавируса для смартфонов (фото)Вчера, 23:45 - 3431 1
Курс наличного доллара8 ч. назад - 2948
Межбанк: надеялись на поворотный момент2 ч. назад - 2352
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса7 ч. назад - 586
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Вчера, 15:10 - 1373
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Позавчера, 12:12 - 3549
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2911
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3417 6