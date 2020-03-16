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Британские супермаркеты ограничивают продажу товаров в одни руки

Британские супермаркеты ограничивают продажу товаров в одни руки

Британские сети супермаркетов вводят ограничения на продажу товаров одному покупателю в связи с тем, что люди начали массово закупать большое количество продуктов перед самоизоляцией.

Об этом сообщает Reuters.

В результате ажиотажа в отдельные магазины большие очереди, у многих на полках остается только мороженое и сладости.

Например, Tesco, одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов, разрешает покупателям приобрести за один раз не более двух единиц товаров, которые раскупают быстрее всего – макаронные изделия, туалетная бумага, ультрапастеризованное молоко.

“Мы имеем достаточно продуктов, которые закупаются для сети, однако ограничиваем продажи – для того, чтобы товар дольше оставался на полках и был доступен для большего количества потребителей”, – сказал главный исполнительный директор сети “Sainsbury’s” Майк Куп.

Первой ограничения ввела сеть “Aldi”, позволив покупать не более 4 единиц одного товара.

По словам представителей сетей, они тесно сотрудничают с поставщиками и вводят более частые поставки для того, чтобы полки супермаркетов своевременно пополнялись.

17 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отмечал, что угрозы нехватки продуктов нет.

По материалам Економічна Правда
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