Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира

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Киев занял 86 место в рейтинге самых дорогих городов мира. За год он поднялся на 22 позиции (чем выше место, тем дороже город).
Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist.
Вместе с Киевом на 86 месте располагается Москва. Всего в рейтинге 133 города.
Эксперты считают, что движение Киева в рейтинге зависит от укрепления гривны в 2019 году. Также в столице изменились цены из-за роста минимальной и реальной зарплаты.
В пятерку самых дорогих городов мира попали Сингапур, Гонконг, Осака (Япония), Нью-Йорка и Париж.
В то же время самыми дешевыми стали Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Карачи (Пакистан).
Составители рейтинга сравнили 400 цен на 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома, личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.
Цены во всех городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов. Индекс Киева за год вырос на шесть пунктов и составляет 58 (чем выше этот показатель, тем выше цены). Таким образом украинская столица заняла 86 место.
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