Часть коммунальных платежей компенсируют из-за карантина

Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль дал поручение Минэкономики просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине.

“Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома”, – сказал он.

По его словам, Минэкономики должно проработать поручение главы правительства за три дня.

Сумма компенсации. По словам Шмыгаля, кабмин должен рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения.

Справка Finance.ua:

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