😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайн

С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Причины:

приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за границы.

Кто сможет получить наличную валюту в кассах банка:

держатели валютных депозитов, срок действия которых истекает, по предварительному заказу валютных средств.

Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

Справка Finance.ua:

Как сообщал НБУ , в последние дни мы наблюдаем признаки нехватки наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

Национальный банк не планирует вводить ограничения на валютном рынке и продолжит продавать валюту банкам, полностью удовлетворяя спрос.

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточны для сглаживания колебаний.

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