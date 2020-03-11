😷 ПриватБанк стал проводить обмен валют только онлайн

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С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Причины:
Кто сможет получить наличную валюту в кассах банка:
Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.
Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом
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