Минфин разместил короткие ОВГЗ на 70 млн долларов

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Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ), в то время как неделей ранее аукцион был отменен.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ
с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.
Министерство финансов Украины
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