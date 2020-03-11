Минфин разместил короткие ОВГЗ на 70 млн долларов

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ), в то время как неделей ранее аукцион был отменен.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ

с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.



Министерство финансов Украины