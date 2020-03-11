0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 274 0

Минфин разместил короткие ОВГЗ на 70 млн долларов

Минфин разместил короткие ОВГЗ на 70 млн долларов

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ), в то время как неделей ранее аукцион был отменен.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ
с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.


Министерство финансов Украины

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.