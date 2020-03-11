НБУ с начала года потратил на поддержку гривны 1 миллиард долларов, резервы превышают 25 миллиардов

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С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточны для сглаживания колебаний.
Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
“У нас на сегодня отрицательное сальдо интервенций – чуть меньше 1 млрд долларов, если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне – более 25 млрд долларов”, – подчеркнул Чурий.
По его словам, Нацбанк и другие участники рынка удовлетворяют все заявки на покупку валюты.
По данным Нацбанка, население за 5 дней купило 300 млн долларов, нерезиденты – 8 млн долларов из 2,1 млрд долларов общего спроса.
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