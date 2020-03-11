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НБУ с начала года потратил на поддержку гривны 1 миллиард долларов, резервы превышают 25 миллиардов

НБУ с начала года потратил на поддержку гривны 1 миллиард долларов, резервы превышают 25 миллиардов

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточны для сглаживания колебаний.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

“У нас на сегодня отрицательное сальдо интервенций – чуть меньше 1 млрд долларов, если считать с начала года. Резервы находятся на достаточном уровне – более 25 млрд долларов”, – подчеркнул Чурий.

По его словам, Нацбанк и другие участники рынка удовлетворяют все заявки на покупку валюты.

По данным Нацбанка, население за 5 дней купило 300 млн долларов, нерезиденты – 8 млн долларов из 2,1 млрд долларов общего спроса.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.
  • По словам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, основная причина падения гривны остается такая же – мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, объявлением во многих странах ЧП и закрытием границ.
  • Как сообщает НБУ, в последние дни мы наблюдаем признаки нехватки наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.
По материалам Економічна Правда
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