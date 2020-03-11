Цены на нефть стабилизировались возле 30 долларов за баррель

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Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов 17 марта после сильного падения накануне.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 07:00 по киевскому времени составляла 30,79 доллара за баррель, что на 0,74 доллара (2,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
16 марта их цена упала более чем на 11%.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,25 доллара (4,36%) – до 29,95 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 9,6%.
США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.
“Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и цены на нефть неизбежно упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата”, – заявил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.
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