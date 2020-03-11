0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 196 0

Цены на нефть стабилизировались возле 30 долларов за баррель

Цены на нефть стабилизировались возле 30 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов 17 марта после сильного падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 07:00 по киевскому времени составляла 30,79 доллара за баррель, что на 0,74 доллара (2,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

16 марта их цена упала более чем на 11%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,25 доллара (4,36%) – до 29,95 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 9,6%.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

“Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и цены на нефть неизбежно упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата”, – заявил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.