У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)

Ульяновский автомобильный завод выпустил специальную версию внедорожника UAZ Hunter, которая называется UAZ Hunter «Экспедиция». Автомобиль подготовлен для дальних поездок по бездорожью.

«Экспедиция» создана на базе UAZ Hunter Классик с блокировкой дифференциала заднего моста. У этой спецверсии передний силовой бампер оснащен буксировочными петлями. На него можно установить домкрат и лебедку. У заднего силового бампера есть калитка для запаски, фаркоп и отверстия для реечного домкрата.



UAZ Hunter

Внедорожник получил антиблокировочную систему, очень прочные шины BFGoodrich T/A 235/85 R16” с черными стальными дисками, доработанные арки, экспедиционный багажник, электрическую лебедку, откидной борт, яркую двухцветную окраску кузова. Дорожный просвет равняется 241 мм.