У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)

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Ульяновский автомобильный завод выпустил специальную версию внедорожника UAZ Hunter, которая называется UAZ Hunter «Экспедиция». Автомобиль подготовлен для дальних поездок по бездорожью.
«Экспедиция» создана на базе UAZ Hunter Классик с блокировкой дифференциала заднего моста. У этой спецверсии передний силовой бампер оснащен буксировочными петлями. На него можно установить домкрат и лебедку. У заднего силового бампера есть калитка для запаски, фаркоп и отверстия для реечного домкрата.
UAZ Hunter
Внедорожник получил антиблокировочную систему, очень прочные шины BFGoodrich T/A 235/85 R16” с черными стальными дисками, доработанные арки, экспедиционный багажник, электрическую лебедку, откидной борт, яркую двухцветную окраску кузова. Дорожный просвет равняется 241 мм.
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