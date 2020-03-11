Минфин планирует безлимитно продавать долларовые ОВГЗ

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Министерство финансов сегодня проведет первый за две недели аукцион по размещению ОВГЗ.
Инвесторам не будут предлагаться гривневые ОВГЗ – только долларовые.
Облигации будут предлагаться без максимального ограничения по сумме.
Срок обращения ОВГЗ составит 294 дня (10-месячные) – они будут погашены 6 января 2021 года.
Размещение государственных облигаций будет происходить через ЕТС (Bloomberg).
Ранее сообщалось, что 17 марта Минфин также предложит гривневые ОВГЗ: на 154 дня (5-месячные), 490 дней (16-месячные) и 1064 дня (3-летние).
«Средства будут привлекаться в валюте, и таким образом будет финансироваться дефицит бюджета. На гривневые ОВГЗ спроса явно не было. А если и был, то по таким ставкам, что вряд ли кто-то из Министерства согласился бы с ними. Этот период надо переждать. Пока стабилизируется немножко курс и общая ситуация в мире. Да и валюта бюджету в этом году будет не лишняя», – написал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
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