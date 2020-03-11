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НБУ объяснил нехватку валюты в банках

НБУ объяснил нехватку валюты в банках

Как сообщает НБУ, в последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

Об этом говорится в сообщении регулятора на странице FACEBOOK.

Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточены 8 млрд долл. США безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.

По материалам Finance.UA
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