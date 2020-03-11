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"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардов

"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардов

Потребность в доплате 1000 гривен пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

Об этом говорится в комментарии Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Общее количество пенсионеров в Украине – 11,3 млн человек. Из них, по данным Пенсионного фонда, только 11,6% имеют пенсию превышающую 5 тыс грн. Остальные 88,4% – или 10,023 млн человек – получают менее 5 тыс грн.

Это означает, что такая доплата потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 млрд грн. Или увеличение расходов Пенсионного фонда на 26,7%.

Если же правительство и президент решат сделать такую ​​доплату постоянной, это будет означать дополнительную потребность в финансировании в объеме 120 млрд грн в год.

“С учетом того, что бюджет ПФ и без данных изменений на 33% финансируется напрямую за счет средств государственного бюджета, а также с учетом планов по введению налоговых льгот по уплате ЕСВ на период карантина, это означает, что соответствующее увеличение расходов будет финансироваться также напрямую из госбюджета, как из единственно возможного источника”, – говорят эксперты.

Справка Finance.ua:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский предложил правительству увеличить доходы пенсионеров, получающих пенсию ниже 5 тыс грн, еще на 1 тыс грн.
По материалам Економічна Правда
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