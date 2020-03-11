КГГА продлила срок льготной оплаты коммуналки

Столичные власти решили продлить срок действия льготной оплаты коммунальных услуг и призвали делать это онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

Власти также просят помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам.

“Сегодня было принято решение, мы продолжим льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Мы продолжаем эту норму до конца месяца”, – отметил он.

Напомним, на днях в КГГА сообщили, что в феврале киевляне получат “скидку” в тарифах за отопление в размере 26%, а за горячую воду – 24%.

С марта в счетах-сообщениях начисление за горячее водоснабжение и отопление указывается в полном объеме, а сумма перерасчета коэффициента в связи с изменением цены на природный газ будет отражаться в колонке “перерасчет”.

В то же время в графе “начислено” будет указана 100%-ная сумма начисления за эти услуги. Что касается самой “скидки”, то она, как и раньше, будет выводиться отдельной строкой.