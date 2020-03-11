КГГА продлила срок льготной оплаты коммуналки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Столичные власти решили продлить срок действия льготной оплаты коммунальных услуг и призвали делать это онлайн, чтобы не идти в банки и почтовые отделения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.
Власти также просят помочь тем, кто не имеет возможности заплатить онлайн сам.
“Сегодня было принято решение, мы продолжим льготный период оплаты коммунальных платежей для жителей Киева. У нас была норма скидки на 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Мы продолжаем эту норму до конца месяца”, – отметил он.
Напомним, на днях в КГГА сообщили, что в феврале киевляне получат “скидку” в тарифах за отопление в размере 26%, а за горячую воду – 24%.
С марта в счетах-сообщениях начисление за горячее водоснабжение и отопление указывается в полном объеме, а сумма перерасчета коэффициента в связи с изменением цены на природный газ будет отражаться в колонке “перерасчет”.
В то же время в графе “начислено” будет указана 100%-ная сумма начисления за эти услуги. Что касается самой “скидки”, то она, как и раньше, будет выводиться отдельной строкой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство готово "брутально" ограничить импорт сыров из ЕС13 ч. назад - 3454 40
😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС8 ч. назад - 6317 16
Киевстар подключил к 4G еще 514 населенных пунктов17 ч. назад - 3000 14
Столичный скоростной трамвай продлят до центра (карта)11 ч. назад - 2964 12
Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)2 ч. назад - 1048 11
Microsoft хоронит популярный язык программирования19 ч. назад - 9696 2
😷 Киев на карантине: работать будут только продуктовые магазины, аптеки и АЗС8 ч. назад - 6317 16
Банки снизили ставки по депозитам для населения11 ч. назад - 4840 8
Межбанк: напряженная ситуация с самого утра9 ч. назад - 3763 1
Правительство готово "брутально" ограничить импорт сыров из ЕС13 ч. назад - 3454 40
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)8 ч. назад - 490
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2531
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2806 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1502 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1277 1