Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 5,4-8,3%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 грн до 26,09 грн (+5,4%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,98/25,01 до 26,44/26,47 (+5,8%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,66/25,00 до 26,31/27,08 (+6,7%/+8,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,4% до 3,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.
По словам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, основная причина падения гривны остается прежней – мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, объявлением во многих странах ЧП и закрытием границ. Поведение гривны мало отличается от поведения подавляющего большинства валют развивающихся стран с преимущественно сырьевым экспортом.
Масла в огонь паники подлила ФРС США, снизив в воскресенье вечером процентную ставку до нуля. По идее эта мера должна была поддержать рынки, однако по факту только добавила паники.
Инвесторов, мягко говоря, насторожила экстренность очередных-внеочередных действий американского регулятора, а также то, что снизив ставку до нуля, ФРС осталась «без патронов», практически без возможности что-то еще предпринять для поддержки экономики.
На начавшейся неделе эксперт ожидает роста курса доллара к гривне. “Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар около 26,6/26,9 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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