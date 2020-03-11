Bitcoin может подешеветь до 5 тыс. долларов

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 16 марта, падают в цене на фоне распространения и жестких превентивных мер борьбы с эпидемией коронавируса в мире.

Курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, снизился на 2,39% – до 5161 доллара при капитализации 94,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 7,23% – до 114,7 доллара, с капитализацией 13 млрд долларов. XRP опустился в цене на 3,8% – до 0,1444 доллара, при капитализации 6,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 4,9% – до 33,4 доллара, с капитализацией 2,2 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 148,3 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок продолжит идти вниз, так как ситуация на мировых финансовых рынках остается крайне сложной: Bitcoin может подешеветь до 5000 долларов, Ethereum – до 105 долларов, XRP – до 0,13 доллара, Litecoin – до 30 долларов.