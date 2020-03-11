Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)

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Ирландский стартап Modmo разработал стильный и компактный велосипед Saigon с электромотором на переднем колесе, модульной системой аксессуаров и значительным запасом хода, пишет «24 техно».
Рама электровелосипеда сделана из алюминиевого сплава 6061. Съемная батарея на 18,5 А*ч располагается в толстой цилиндрической трубке.
Фары велосипеда интегрированы спереди и сзади, а специальная краска служит в качестве сигнала поворота. При желании на раму можно повесить багажник, корзину, детское сиденье, сумки и другие аксессуары. Также можно использовать переднее крепление для зарядного устройства, если не хочется вынимать аккумулятор.
На одном заряде можно проехать до 200 км, если не подниматься в гору и с учетом ограничений скорости. Масса велосипеда, вместе с аккумулятором и передним мотором на 250 Вт – 13,9 кг, то есть меньше, чем у большинства моделей.
Кроме этого, есть GPS с подключением по стандарту 4G для навигации, сенсоры движения, которые служат как кнопка старта – когда велосипед начинает двигаться, система включается. Есть Bluetooth-подключение к смартфону и трехдюймовый экран встроенный в руль.
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