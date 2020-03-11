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Крупный китайский автопроизводитель наладил выпуск миллионов масок

Крупный китайский автопроизводитель наладил выпуск миллионов масок

Китайский автопроизводитель BYD, выпускающий в том числе и электрокары, сообщил, что наладил выпуск пяти миллионов масок в день для борьбы с коронавирусом, передает Reuters.

Расположенная в Шэньчжэне компания, в которую вложился американский миллиардер Уоррен Баффет, в конце января приступила к строительству линии по производству масок. Кроме этого, BYD наладила выпуск 300 тыс. бутылок с дезинфицирующим средством в день.

Руководство предприятия заявило, что раздаст всем сотрудникам маски для обеспечения нормального рабочего процесса. Часть масок компания передаст в провинцию Хубэй, эпицентр возникновения пандемии коронавируса, а также в больницы и на общественный транспорт.

О переоборудовании своих производственных линий заявил еще ряд китайских промышленных гигантов. Например, Foxconn – основной поставщик Apple – начал выпуск медицинской одежды и масок на фоне растущего спроса. Компания SGMW, среди акционеров которой General Motors и SAIG Motors, наладила выпуск двух миллионов масок в день.

Напомним, в первой половине февраля из-за вспышки коронавируса продажи легковых автомобилей в Китае упали на 92%.

По материалам УБР
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