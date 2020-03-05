Межбанк: спекулянты активно пользуются ситуацией

Пятница не стала исключением, и валютный рынок продолжает лихорадить. Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — давление на гривну только усиливается, а спекулятивная игра “на повышение” в самом разгаре.

Причем спекулянтам уже все равно, что происходит, главное для них – чтобы ажиотаж нарастал. Надо признать, что события дают им в этом полную свободу. То на международных рынках очередной обвал котировок евро ( на момент написания статьи до 1,1118 доллара за евро, что после недавних 1,14 – сущее наказание для международных рынков), то у нас СНБО закрывает на 2 недели въезд иностранцам в страну из-за коронавируса. В общем – поводов покачать рынок и попугать население хватает и спекулянты этим активно пользуются.

Сегодня на торгах снова было жарко. Несмотря на снижение остатков на корсчетах банков еще на 5,3 млрд гривен до 46,3 млрд – желающих как клиентов, так и самих банков купить валюту не убавляется. Нацбанк опять тушил пожары, но падение гривны лишь замедлил. Развернуть рынок в сторону стабилизации ситуации ему пока не удалось. Применял вчерашнюю тактику – в первую очередь вышел с аукционом по продаже до $ 200 млн с подачей конкурентных заявок до 12:30. По факту, продал $63,70 млн при цене отсечения не ниже 26,03 гривен за доллар, а затем многократно — используя интервенции через Matching, повышая с каждым выходом курс продажи.

Начинал продавать по 26,03 (аукцион),продолжил по 26,15 гривен, а под конец торгов и по 26,19. По нашим наблюдениям продал всего с учетом аукциона до $ 120-150 млн. Это лишь частично сдержало проседание гривны на рынки и создает серьезный задел для новой спекулятивной игры “на повышение” уже на следующей неделе.

Ход торгов:

Торги по доллару начались с уровня 26,08/26,10 гривен, что было выше вчерашнего закрытия 25,99/26,01. Спрос ожидаемо превышал предложение и Нацбанк с самого утра объявил аукцион с подачей заявок до 12:30 на сумму до $200 млн. Это чуть смазало начало сессии, так как многие стали ждать результатов аукциона.

К 11 часам доллар чуть просел на интриге аукциона до 26,095/26,1150 гривен и до 26,03/26,065 на 12:00 и до обеда. В 12:30 выяснилось, что Нацбанк на аукционе продал всего $63,7 млн с ценой отсечения не ниже 26,03. Этого было явно мало и спрос начал превышать предложение.

В 14:00 курс вырос до 26,08/26,11 гривен, а к 15:00 взлетел до 26,15/26,18. НБУ вышел на рынок с продажей $50 млн по 26,15 гривен, а затем еще и по 26,19. Но как только Нацбанк уходил с рынка – курс опять рос и завершилась сессия уже уровнями 26,19/26,22.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,15 / 25,18

евро – 29,09 / 29,12

российский рубль – 0,3612 / 0,3619

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