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США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка объявил о планах потратить 1,5 трлн долларов для покупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличных на рынке ценных бумаг на фоне паники из-за коронавируса.

Об этом накануне сообщил Голос Америки.

Решение о вливании такой суммы денег для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла. Банк заявил, что увеличит количество договоров “репо“ путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка. Вместе с тем президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что “финансового кризиса нет, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация“.

По материалам bigmir.net
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