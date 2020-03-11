США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка объявил о планах потратить 1,5 трлн долларов для покупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличных на рынке ценных бумаг на фоне паники из-за коронавируса.
Об этом накануне сообщил Голос Америки.
Решение о вливании такой суммы денег для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла. Банк заявил, что увеличит количество договоров “репо“ путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.
Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка. Вместе с тем президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что “финансового кризиса нет, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация“.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелецВчера, 11:30 - 12257 7
Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУВчера, 10:33 - 99852 4
Импорт сыров в Украину превысил экспорт в 8 раз – Таможенная службаВчера, 06:23 - 549 2
Украинцы покупают вина на миллиарды гривен - Госстат (инфографика)Вчера, 08:28 - 1572 2
Tesla преодолела отметку в миллион электрокаровВчера, 00:25 - 461 1
Что делать, если банк выставил счет за пользование картой, о которой вы забыли: объяснение НБУВчера, 10:33 - 99852 4
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелецВчера, 11:30 - 12257 7
😷 Служба занятости: падение на рынках и коронавирус угрожают рынку трудаВчера, 09:20 - 3164 1
Как создать свой электронный кабинет водителя (инфографика)Вчера, 07:20 - 1958
😷 Кто имеет право на отпуск во время карантина (инфографика)Вчера, 16:22 - 1618
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2306
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2537 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1421 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1203 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 4314