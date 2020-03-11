Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)

Американская торговая палата в Украине совместно с компанией-членом Палаты «Делойт» провела опрос о влиянии COVID-19 на бизнес в Украине.

Это исследование о влиянии коронавируса на бизнес-сообщество Украины.

Наиболее необходимыми мерами по поддержке работников в текущем состоянии было:

ограничение бизнес-поездок (89%),

обеспечение удаленной работы (87%),

обеспечение безопасности офиса, в частности антибактериальными средствами,

одноразовой посудой и термометрами (82%),

также предоставление работникам актуальной информации и советов (81%).

Сейчас компании уже поддерживают или планируют поддержать своих работников путем ограничения бизнес-поездок (81%), обеспечения возможности работать удаленно (79%), предоставления работникам актуальной информации и советов (74%) и обеспечения безопасности офиса (74%).

Наибольшим влиянием пандемии COVID-19 на бизнес может стать уменьшение объемов продаж и денежного потока (61%), невозможность обслуживать потребителей/клиентов (52%) и невозможность продолжать обычное управление бизнесом (46%).

На вопрос о корректировке целей эффективности бизнеса в 2020 году 65% компаний-членов ответили, что планируют поддерживать запланированную цель, а 14% планируют умеренно уменьшить цели.