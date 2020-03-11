Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)

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Американская торговая палата в Украине совместно с компанией-членом Палаты «Делойт» провела опрос о влиянии COVID-19 на бизнес в Украине.
Это исследование о влиянии коронавируса на бизнес-сообщество Украины.
Наиболее необходимыми мерами по поддержке работников в текущем состоянии было:
Сейчас компании уже поддерживают или планируют поддержать своих работников путем ограничения бизнес-поездок (81%), обеспечения возможности работать удаленно (79%), предоставления работникам актуальной информации и советов (74%) и обеспечения безопасности офиса (74%).
Наибольшим влиянием пандемии COVID-19 на бизнес может стать уменьшение объемов продаж и денежного потока (61%), невозможность обслуживать потребителей/клиентов (52%) и невозможность продолжать обычное управление бизнесом (46%).
На вопрос о корректировке целей эффективности бизнеса в 2020 году 65% компаний-членов ответили, что планируют поддерживать запланированную цель, а 14% планируют умеренно уменьшить цели.
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