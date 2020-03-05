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😷 В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом

&#128567; В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом

Минздрав сообщает, что в Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом.

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным.

Под наблюдением врачей находятся родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.

Зона риска. По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних – соответственно 0,3%; для 50-59-летних – 1,3%; для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

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По материалам Finance.UA
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