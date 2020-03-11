Иностранные инвестиции в Китай упали на $1,81 млрд с начала года

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Прямые иностранные инвестиции в Китай за январь-февраль 2020 года сократились на 8,6% по сравнению аналогичным показателем предыдущего года – до 19,26 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Nasdaq, ссылаясь на данные Министерства торговли Китая.
Отмечается, что самое большое падение было в феврале и составило более 25%, в январе же инвестиции в Китай росли.
Падение инвестиций иностранцев в Китай связывают с распространением коронавируса и ограничительными мерами, которые ввели в связи с этим, в частности карантином и продлением новогодних каникул.
12 марта падение фондового рынка США стало самым масштабным с 1987 года. Из-за резкого обвала стоимости акций торги остановились на 15 минут. Европейский фондовый рынок также упал 12 марта.
На падение рынка акций повлияло объявление Всемирной организацией здравоохранения эпидемии коронавируса пандемией. Кроме этого, президент США Дональд Трамп объявил о запрете авиасообщения между США и 26-ю странами Европы. Это решение также обрушило цены на нефть.
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