😷 Трамп на три месяца решил освободить американцев от налогов

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США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы.
Как заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19, сообщается на сайте Белого дома.
В сообщении также говорится, что Трамп планирует поручить Управлению по делам малого бизнеса (SBA) использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса. Ведомство будет выделять дешевые кредиты компаниям в пострадавших отраслях.
Кроме этого, американский президент собирается обратится к конгрессу с просьбой увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные $50 млрд.
Департаменту казначейства будет поручено приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, которые больше всего пострадали от коронавируса, без взимания последующих неустоек, что должно обеспечить экономике дополнительную ликвидность на сумму более $200 млрд.
Президент также призвал Конгресс незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату. Трамп добавил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые больны, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.
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