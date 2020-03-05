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Иран впервые за 60 лет обратился за помощью к МВФ

Иран впервые за 60 лет обратился за помощью к МВФ

Власти Ирана впервые с начала 60-х годов обратились к Международному валютному фонду (МВФ) за экстренной финансовой помощью в борьбе со вспышкой коронавируса в стране. Государству необходимы $5 млрд, заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, передает AFP.

Недавно глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что страны, затронутые коронавирусом, смогут получить от фонда финансовую поддержку. Центробанк Ирана незамедлительно решил этой подмогой воспользоваться.

“Учитывая широкое распространение коронавируса в нашей стране и необходимость и далее принимать решительные меры для его предотвращения и лечения, а также для устранения его экономических последствий, Иран запросил около $5 млрд помощи”, – отметил глава иранского центробанка Абдул Насер Хеммати в Instagram.

По данным фонда, Иран не получал помощи от МВФ с момента выдачи standby-кредита между 1960 и 1962 годами.

Общая численность жертв в Иране от коронавируса достигла отметки в 429 человек из более чем 10 тыс. зараженных.

По материалам УБР
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