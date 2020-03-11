Укрпочта планирует “выйти” на миллиардную прибыль и стать независимой до 2024 года

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АО “Укрпочта” планирует удвоить доход, выйти на прибыль в более 1 млрд грн и стать независимой от государства до 2024 года.
Об этом говорится в материалах, розданных к встрече генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского с прессой.
Так, “Укрпочта” планирует развивать три направления, которые должны вывести компанию на прибыль более 1 млрд грн до 2024 года. Это – почтовые услуги, финансовые услуги и торговля.
Что касается почтовых услуг, Укрпочта ставит целью оставить за собой первое место среди почтовых операторов Украины в международном направлении. Это направление в компании называют перспективным, поскольку уже сегодня Украина в числе мировых лидеров рынка хендмейда, которым торгуют на международных маркетплейсах, с долей 9%.
Как считают в “Укрпочте”, доля украинского бизнеса на международных площадках может существенно вырасти после того, как одна из крупнейших и самых популярных в мире электронных платежных систем PayPal начнет полноценную работу в Украине.
Что касается внутренних почтовых услуг, то Укрпочта планирует оставить за собой прочные позиции в сегменте соотношение цен и качества. Это поможет компании занимать минимум второе место на внутреннем рынке страны.
Развитие второго направления деятельности Укрпочты – предоставление финансовых услуг – зависит от принятия законопроекта №2788. Так, компания видит свою перспективу в предоставлении онлайн финансовых услуг, особенно в сельской местности, поскольку банковских отделений там кое-где нет, а кое-где продолжают сокращаться (в небольших населенных пунктах закрылось 32% отделений банков с 2016 года).
Кроме того, в Укрпочте допускают, что в результате частичной приватизации компании может состояться обмен акциями Укрпочты и какого-то банка.
Уже на сегодня Укрпочте принадлежит 35% от общего объема выплат пенсий и 28% рынка переводов.
Однако, при условии принятия законопроекта №2788 и введения почтовых счетов, экономия для бюджета от доставки пенсий составит около 2 млрд грн. Это может произойти из-за уменьшения удельного веса регулируемых государством услуг, доля которых в работе Укрпочты сегодня составляет 50%, но может быть доведена до 9,5%.
Что касается третьего направления деятельности Укрпочты – торговли, то здесь планируется развитие собственных электронных каталогов и маркетплейсов. Уже сегодня ассортимент компании насчитывает 10 тыс. наименований, а товарооборот составляет около 1 млрд грн.
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