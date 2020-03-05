Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)

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С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД – это 20 камер. Еще 30 установят в Киевской области до мая.
Министерство внутренних дел обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.
Сегодня работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения – через электронный кабинет водителя и на сайте МВД.
В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде.
Фото: Министерство внутренних дел
Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в городе Киеве:
Фото: Министерство внутренних дел
Штрафы за превышение скорости составляют:
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