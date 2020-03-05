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Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)

Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД – это 20 камер. Еще 30 установят в Киевской области до мая.

Министерство внутренних дел обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Сегодня работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения – через электронный кабинет водителя и на сайте МВД.

В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде.

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Фото: Министерство внутренних дел

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в городе Киеве:

  • ул. Елены Телиги, 39​;
  • Набережное шоссе, 4 (напротив);
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
  • Улица Братиславская, 18;
  • Чоколовский бульвар, 24;
  • Северный мост (в направлении левого берега);
  • Северный мост (в направлении правого берега);
  • Броварской проспект. (м. Левобережная);
  • Броварской проспект/ ул. Строителей;
  • Южный мост (в направлении левого берега);
  • Южный мост (в направлении правого берега);
  • Проспект Героев Сталинграда, 25;
  • Проспект Владимира Маяковского, 56;
  • Проспект Владимира Маяковского, 65;
  • Дружбы народов бульвар, 27;
  • Дружбы народов бульвар, 36;
  • Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;
  • Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.


Фото: Министерство внутренних дел

Справка Finance.ua

Штрафы за превышение скорости составляют:

  • за превышение более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;
  • за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 510 грн.

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По материалам Finance.UA
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