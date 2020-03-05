Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД – это 20 камер. Еще 30 установят в Киевской области до мая.

Министерство внутренних дел обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Сегодня работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения – через электронный кабинет водителя и на сайте МВД.

В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде.



Фото: Министерство внутренних дел

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в городе Киеве:

ул. Елены Телиги, 39​;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

Улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в направлении правого берега);

Броварской проспект. (м. Левобережная);

Броварской проспект/ ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

Проспект Героев Сталинграда, 25;

Проспект Владимира Маяковского, 56;

Проспект Владимира Маяковского, 65;

Дружбы народов бульвар, 27;

Дружбы народов бульвар, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.



Фото: Министерство внутренних дел

Справка Finance.ua

Штрафы за превышение скорости составляют:

за превышение более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;

за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 510 грн.

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